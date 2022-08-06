Праздник Преображения Господня у западных христиан

6 августа Католическая церковь празднует Преображение Господне — таинственное преображение, описанное в Евангелиях, явление Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы.

В конце пути земной жизни Господь Иисус Христос открыл Своим ученикам, что ему надлежит пострадать за людей, умереть на Кресте и воскреснуть. После этого Он возвел трех апостолов — Петра, Иакова и Иоанна — на гору Фавор и преобразился пред ними: лицо Его просияло, а одежды сделались ослепительно белыми. Два пророка Ветхого Завета — Моисей и Илия — явились Господу на горе и беседовали с Ним, а глас Бога Отца из светлого облака, осенившего гору, свидетельствовал о Божестве Христа.

Преображением на горе Фавор Господь Иисус Христос показал ученикам Славу Своего Божества для того, чтобы они во время Его грядущих страданий и Крестной смерти не поколебались в вере в Него — Единородного Сына Божия.

В некоторой степени Праздник Преображения связан и сопоставим с ветхозаветным Праздником кущей. «Если хочешь, сделаем здесь три кущи», — говорит Петр Иисусу. Эту связь подтверждает и традиция совершать в праздник Преображения (как и во время Праздника кущей) освящение плодов. На Востоке к началу августа поспевают злаки и виноград, которые христиане приносят в храм для благословения в знак благодарности Богу за дарование этих плодов. Часть этого урожая в первые века христиане жертвовали в храм для совершения таинства евхаристии.

В христианстве освящение плодов в день праздника Преображения приобрело особое символическое значение: в Преображении Христа показано то новое, преображенное и благодатное состояние, которое человек и мир обретают Воскресением Христа и которое осуществится в воскресении всех людей. И вся природа, которая пришла в расстройство с того момента, когда в мир через человека вошел грех, теперь вместе с человеком ожидает грядущего обновления.

Праздник Преображения отмечается Восточной Церковью с 4 века. В календарь Западной Церкви он был введен папой Каликстом III в 1457 году. Русская православная Церковь отмечает данный праздник 19 августа. В традиции Армянской Церкви праздник Преображения включен в пасхальный цикл, является подвижным и отмечается в седьмое воскресенье после Пятидесятницы.

По материалам calend.ru.