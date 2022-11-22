Праздник к нам приходит: в Бобруйске продолжается монтаж главной елки. И не только…

21 ноября на площади Ленина началась установка главной елки города. Ежегодно занимается этим предприятие «Могилевтехмонтаж». Стальной каркас планируется собрать за пять дней – при условии благоприятной погоды. Дальнейший этап – наполнение металлической установки высотой 28 метров живыми елями. Как правило, на создание главного символа города уходит около 70 хвойных деревьев. Данной работой займется КУП «ДЭП». Затем последует монтаж гирлянд и шаров – иллюминацией заведует «Горсвет». Предполагается, что главную елку города украсят к 10 декабря, а ближе к 18 декабря она засияет новогодними огнями. Но не только главная площадь города будет сиять. По многолетней традиции каждое предприятие города, учреждения культуры и образования в праздничные дни также притягивает взгляды разноцветной иллюминацией. Так, завод КПД уже готовит сюрприз, вдаваться в подробности сотрудники предприятия не стали – концепция еще дорабатывается – но что-то новенькое в дополнение к прошлому украшению обязательно будет. На ОАО «ТАиМ» тоже обещали новшества с восточным оттенком. Подготавливают конструкцию с символом наступающего года по китайскому календарю. Типография им. Непогодина еще в октябре провела тестовую проверку иллюминации своего участка на Социалке, сквер у театра тоже, судя по установленным огонькам над головой прохожих, готов. Кафе, рестораны, гипермаркеты уже потихоньку погружают бобруйчан и гостей города в праздничную атмосферу, развешивая гирлянды и украшения. Ну а основным праздничным атрибутом остается снег, будем надеяться, что это украшение еще порадует нас в праздничные дни.

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