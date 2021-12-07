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Фоторепортажи

Праздник к нам приходит! Бобруйск готовится к встрече Нового года

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Праздник к нам приходит! Бобруйск готовится к встрече Нового года

 

   Фото Александра АНТАШКЕВИЧА

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