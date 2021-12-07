Праздник к нам приходит! Бобруйск готовится к встрече Нового года
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Фотографии: Александр Анташкевич
Фото Александра АНТАШКЕВИЧА
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