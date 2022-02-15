Праздник фонарей в Китае

Праздник фонарей отмечается в 15-й день первого месяца по лунному календарю. Еще в 10 веке в Китае распространился обычай зажигать в эту ночь красочные фонари.

Обычно в центре города развешивали множество фонарей самых разнообразных форм и размеров, похожих на различных животных, на цветы и фрукты.

В деревнях устраивались фейерверки, шествия на ходулях, танцы драконов, хороводы «янгэ», катание на качелях и другие мероприятия. Праздник фонарей завершал встречу Нового года.

С 11 века праздник стал в Китае повсеместным. В этот день едят «юаньсяо», которые готовят из клейкого риса со сладкой начинкой и цукатами. Они имеют форму шарика и символизируют счастье дружной семьи. На этом празднике принято разгадывать загадки, написанные на фонариках.

Также есть поверие, что по древнему обычаю души умерших предков в Новый год спускаются на землю, чтобы отметить праздник со своими близкими и родными людьми. А в праздник фонарей они возвращаются обратно, и миллионы фонариков освещают им путь домой...

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