Праздник детям подарили сотрудники «Белшины» (дополняется)
92 0
0
Горячий чай с лимоном морозным погожим деньком среди зеленых красавиц-елочек... Что может быть лучше? Только если добавить хорошую компанию друзей, веселый хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, ну и, конечно, сладкие подарки. Такой праздник устроили ребятишкам члены первичной организации РОО «Белая Русь» ОАО «Белшина».
/Будет дополнено/.
Читайте
также
также
-
Депутатский корпус поздравил с наступающим Новым годом воспитанников дома семейного типа Карахановой-Петрушко
-
Дни открытых дверей в БГУ пройдут в онлайн-формате
-
Праздник детям подарили сотрудники «Белшины» (дополняется)
-
В Бобруйск-арене прошла предновогодняя тренировка для маленьких хоккеистов с участием родителей, Деда Мороза и Снегурочки
-
Купить ели в кадках и высадить весной – белорусам предлагают сохранить новогодние деревья
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости