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Общество

Праздник детям подарили сотрудники «Белшины» (дополняется)

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Праздник детям подарили сотрудники «Белшины» (дополняется)

Горячий чай с лимоном морозным погожим деньком среди зеленых красавиц-елочек... Что может быть лучше? Только если добавить хорошую компанию друзей, веселый хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, ну и, конечно, сладкие подарки. Такой праздник устроили ребятишкам члены первичной организации РОО «Белая Русь» ОАО «Белшина».

/Будет дополнено/.

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