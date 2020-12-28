Праздник детям подарили сотрудники «Белшины» (дополняется)

Горячий чай с лимоном морозным погожим деньком среди зеленых красавиц-елочек... Что может быть лучше? Только если добавить хорошую компанию друзей, веселый хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, ну и, конечно, сладкие подарки. Такой праздник устроили ребятишкам члены первичной организации РОО «Белая Русь» ОАО «Белшина».

/Будет дополнено/.