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Общество

Праздник для детей прошел на «Бобруйскагромаше»

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Праздник для детей прошел на «Бобруйскагромаше»

Масштабный праздник организовали для детей работников ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» по инициативе руководства предприятия. Около 400 ребят разного возраста собрались 26 августа на территории завода, чтобы увидеть, где работают и какую технику выпускают их мамы и папы, а также повеселиться на празднике в преддверии начала учебного года.

Во время торжественной части мероприятия дети познакомились с главой администрации Первомайского района Виталием Власевичем и генеральным директором холдинга Надеждой Лазаревич. Победителям конкурса детского рисунка «Моя будущая профессия» вручили дипломы и подарки. В рамках акции «Соберем портфель вместе», в которой участвовали работники завода и активисты «Белорусского союза женщин», три многодетные семьи получили канцелярские принадлежности к школе.

После обзорной экскурсии по цехам «Бобруйскагромаша» ребят ждали развлекательные площадки. Прошло зрелищное выступление специалистов-кинологов со служебной собакой. Детей привлекали игровой городок и аквагрим, шоу мыльных пузырей, вкусная каша от полевой кухни, выставка оружия, ростовые куклы и другие сюрпризы. Интересно было всем!

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