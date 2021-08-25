Праздник безопасности провели спасатели в агрогородке Ковали

В агрогородке Ковали Бобруйского района состоялся сельский сход. Ключевой вопрос – безопасность граждан.

Мероприятие началось громко и музыкально. На входе у сельского клуба выступил ансамбль «Fire band», солисты которого зазывали местных жителей на безопасный праздник.

В это же время работали интерактивные площадки, где местным жителям рассказали, как действовать в случае загорания масла на плите, напомнили номера экстренных служб, а также сыграли в интерактивные игры «Угадайка», «Эвакуация», «Пожарный хоккей». Для местной детворы провели соревнование по надеванию боевой одежды спасателя. По вопросам пожарной безопасности перед сельчанами выступил Первый заместитель начальника Бобруйского ГРОЧС Павел Шерснёв. Он напомнил о необходимости установки пожарных извещателей, рассказал о причинах пожаров, в очередной раз акцентировав внимание на безопасности детей. А для закрепления полученной информации были продемонстрированы обучающие видеоролики.

Также в мероприятии приняли участие представители «БобруйскГаз» и «БелгосСтрах». Сельский сход завершился мастер-классом по использованию огнетушителя, в роли инструктора выступил пожарный со стажем – Владимир Бутко.

Все посетители получили памятные подарки от спасателей: будущие первоклашки – «Первые прописи безопасности», ребята постарше – «Геометрию безопасности», ну а родители – «Путеводитель по безопасности» и брошюры «Полезные советы от МЧС».