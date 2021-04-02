Праздничный концерт, посвященный Дню единения народов Беларуси и России, пройдет сегодня
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Праздничный концерт, посвященный Дню единения народов Беларуси и России, пройдет 2 апреля во Дворце искусств.
Начало в 16.00. Вход свободный.
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