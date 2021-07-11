Праздничный фейерверк на республиканском празднике «Купалье»
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Фотографии: Виктор Чабан
Фото Виктора Чабана.
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