Праздничные мероприятия ко Дню работников культуры пройдут в Беларуси

Торжественные мероприятия пройдут во всех регионах Беларуси в связи с празднованием Дня работников культуры, который в этом году отмечается 9 октября, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства культуры Светлана Шиян.

Областные праздники с концертными программами и церемонией чествования лучших сотрудников сферы 5 октября запланированы в Гродно, Могилеве, Барановичах и Витебске, 7 октября - в Минске, Молодечно и Гомеле.

На следующий день в Национальном академическом драматическом театре имени М. Горького состоится мероприятие республиканского масштаба с участием делегаций творческих работников из областей и столицы. В зале под названием "Театр под куполами" наградят сотрудников аппарата Министерства культуры, а также специалистов других ведомств, занимавшихся подготовкой правовых актов в сфере культуры. Чествовать будут и педагогов, работающих в учреждениях образования в сфере культуры и воспитывающих молодые таланты.

После торжественного мероприятия в драмтеатре имени М. Горького состоится показ рок-оперы "Граф Монте-Кристо" в постановке художественного руководителя театра заслуженного деятеля искусств Беларуси Сергея Ковальчика. Одна из самых резонансных театральных премьер 2022 года станет творческим подарком работникам культуры.

В Министерстве культуры уверены, что профессиональный праздник - прекрасный повод сказать добрые слова и вручить заслуженные награды тем людям, благодаря которым развивается белорусская культура и растет духовное благосостояние общества.

День работников культуры учрежден в 1998 году указом Президента Александра Лукашенко в знак признания заслуг работников культуры перед Беларусью.

По материалам belta.by.