Бобруйск отметит День защитников Отечества и Вооруженных Сил. Праздничная программа

|№
п/п
|Наименование мероприятия
|Дата, время, место проведения
|1
|Торжественные собрания, чествование ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил Республики Беларусь
|21.02.2023–23.02.2023
организации города Бобруйска
|2
|Возложение венков и цветов к памятнику-танку на могиле генерала Б.С.Бахарова и братской могиле воинов советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)
Торжественное прохождение воинов Бобруйского гарнизона
|23.02.2023, 11.00
площадь Победы
|3
|Выставка военной техники
|23.02.2023, 10.00–18.00
улица Комсомольская
|4
|Работа полевой кухни
|23.02.2023, 11.00
площадь Победы
|5
|Праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества и 105-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь
|23.02.2023, 15.00–16.00
государственное учреждение культуры «Дворец искусств