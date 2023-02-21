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Бобруйск отметит День защитников Отечества и Вооруженных Сил. Праздничная программа

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Бобруйск отметит День защитников Отечества и Вооруженных Сил. Праздничная программа

п/п

Наименование мероприятияДата, время, место проведения
1Торжественные собрания, чествование ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил Республики Беларусь21.02.2023–23.02.2023

организации города Бобруйска

2Возложение венков и цветов к памятнику-танку на могиле генерала Б.С.Бахарова и братской могиле воинов советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)

Торжественное прохождение воинов Бобруйского гарнизона

23.02.2023, 11.00

площадь Победы

3Выставка военной техники23.02.2023, 10.00–18.00

улица Комсомольская

4Работа полевой кухни23.02.2023, 11.00

площадь Победы

5Праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества и 105-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь23.02.2023, 15.00–16.00

государственное учреждение культуры «Дворец искусств
г. Бобруйска»

 

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