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Город

Правовой турнир «Сила Закона» прошел в Бобруйске

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Правовой турнир «Сила Закона» прошел в Бобруйске

Республиканский правовой турнир «Сила Закона» среди учащейся молодежи прошел в Бобруйске через платформу MyQuiz в формате онлайн викторины, сообщают в ОО "БРСМ".

Победителями стали Семён Никитко и Полина Иванова , учащиеся гимназии №1, которые 21 декабря представят наш город на областном этапе в Могилеве.

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