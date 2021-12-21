Правовой турнир «Сила Закона» прошел в Бобруйске

Республиканский правовой турнир «Сила Закона» среди учащейся молодежи прошел в Бобруйске через платформу MyQuiz в формате онлайн викторины, сообщают в ОО "БРСМ".

Победителями стали Семён Никитко и Полина Иванова , учащиеся гимназии №1, которые 21 декабря представят наш город на областном этапе в Могилеве.