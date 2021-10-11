Правовой ликбез по профилактике наркомании прошел в Бобруйске

В сентябре-октябре текущего года сотрудники отдела по наркоконотролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома провели в учреждениях образования встречи с педагогическими коллективами по профилактике наркомании среди детей и молодежи.
Как отметил начальник отдела по наркоконтролю подполковник милиции Вадим Владимирович Боложко, по данным Министерства здравоохранения в 2020 году под наблюдением наркологической службы в стране находилось 12 тысяч человек, из них 5033 пациента имели вредные последствия от потребления наркотиков. За каждой цифрой стоит судьба человека.
Наркомания – это тяжелое, фактически неизлечимое заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества, разрушающее мозг, психическое, физическое здоровье, заканчивающееся преждевременной смертью. Общая деградация личности в результате приема наркотиков наступает в 10-15 раз быстрее, чем от алкоголя. До среднего возраста наркоманы чаще всего не доживают, умирая от передозировки, от различных заболеваний или заканчивая самоубийством. Задача всех заинтересованных ведомств и государства в целом донести до детей и молодежи информации о пагубном действии наркотических веществ, воспитать у них готовность в любой момент благоразумно сказать «Нет!» любому эксперименту с наркотиком. В Республике Беларусь нет легальных наркотиков. Они запрещены и находятся под контролем. Любые действия с ними являются незаконными и лица, вовлеченные в наркооборот, подлежат привлечению к ответственности в соответствии с Уголовным или Кодексом об административных правонарушениях. Об этом нужно постоянно говорить детям.
Родтели! Находите время на общение со своими детьми, объясняйте, чем опасны наркотики. Будьте внимательны к тому, с кем общаются дети, находясь в социальных сетях. Лучшее решение проблемы – это её предотвращение. Не жалейте времени для своих детей, ведь если произойдет беда и ваш ребенок попадет в сети наркотика или наркодилера, понадобится гораздо больше времени, чтобы его спасти. Не стоит думать, что наркотики коснутся кого угодно, но только не вашей семьи.
Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома
Татьяна Горбанюк
Фото ИДН УВД