Правовой ликбез по профилактике наркомании прошел в Бобруйске

В сентябре-октябре текущего года сотрудники отдела по наркоконотролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома провели в учреждениях образования встречи с педагогическими коллективами по профилактике наркомании среди детей и молодежи.

Как отметил начальник отдела по наркоконтролю подполковник милиции Вадим Владимирович Боложко, по данным Министерства здравоохранения в 2020 году под наблюдением наркологической службы в стране находилось 12 тысяч человек, из них 5033 пациента имели вредные последствия от потребления наркотиков. За каждой цифрой стоит судьба человека.