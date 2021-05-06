Православные традиции. В ГУО “Ясли-сад” №44 отметили Пасху

Учреждения дошкольного образования участвуют в инновационном проекте. Один из участников – ГУО “Ясли-сад” №44. Работа предполагает воспитание дошкольников на православных традициях белорусского народа. Главная задача проекта – вызвать интерес у воспитанников к родному языку. Участвуют дети разных возрастов. Дошкольники учат стихи на белорусском, поют песни, разыгрывают постановки на библейские темы. Проводятся беседы с педагогами, воспитанниками, родителями. Организованы выставки детско-родительского творчества к православным праздникам. Проект курирует Алексий Поляков – настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы.

- Наша задача в этом проекте – воспитание у детей положительных межличностных взаимоотношений. Мы нацелены на то, чтобы воспитать у детей чувство добра, милосердия, любви, послушания к своим родителям, - поделилась Людмила Метько, заведующая ГУО “Ясли-сад” №44.