Православные праздники в ноябре 2021 года

В ноябре православные христиане чтят дни памяти апостолов Иакова, Филиппа, Матфея, святителей Димитрия Ростовского, Иоанна Златоустого, Тихона Беллавина, патриарха Московского и всея Руси, и многих других Божиих угодников. Также в ноябре начинается Рождественский пост.

О наиболее важных датах читайте ниже.

1 ноября (понедельник)

Мученика Уара и с ним семи учителей христианских

Святой Уар родился в знатной семье. Он поступил на службу в армию при императоре Диоклетиане и быстро завоевал его расположение своим мужеством и доблестью.

Несмотря на гонения на христиан, Уар стал навещать в тюрьме семерых подвижников. После мученической смерти одного из них юноша открыто исповедал себя христианином. Уговоры императора не поколебали его веры, и Уар принял мученическую кончину вместе с шестью своими товарищами.

4 ноября (четверг)

Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери

День памяти установлен в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году.

Святейший патриарх Ермоген призвал русский народ встать на защиту своей родины. В ополчение князя Димитрия Пожарского отправили из Казани чудотворную икону Пресвятой Богородицы. Весь народ с ополчением постились на протяжении трех дней, вознося молитвы ко Господу и Пречистой Деве. Их просьбы были услышаны. Так русские войска 22 октября 1612 года сумели освободить Москву от польских захватчиков.

5 ноября (пятница)

Апостола Иакова, брата Господня по плоти

Святой Иаков был братом Господним, то есть старшим сыном Иосифа Обручника от его первого брака с Соломонией.

После Вознесения Иисуса Христа он стал первым Иерусалимским епископом, его очень уважали не только христиане, но и иудеи. Апостол Иаков принял мученическую смерть за Христа, будучи сброшенным с крыши Иерусалимского храма за евангельскую проповедь.

6 ноября (суббота)

Димитриевская родительская суббота

Была установлена после сражения на Куликовом поле. Первоначально поминовение совершалось по воинам, погибшим в этом сражении. Но постепенно Димитриевская суббота стала днем заупокойного поминовения всех усопших православных христиан.

10 ноября (среда)

Святителя Димитрия, митрополита Ростовского

Святым были составлены жития святых на весь год. В его трудах и проповедях многие поколения русских богословов черпают духовные силы для творчества и молитвы.

Для всех православных верующих святитель Димитрий Ростовский - пример святой, аскетической, нестяжательной жизни. После его смерти 28 октября 1709 года у него не нашли абсолютно никакого имущества, кроме книг и рукописей.

18 ноября (четверг)

Святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси

Патриарх сделал все возможное, чтобы сохранить Православие в тяжелый период лихолетья - в захлестнувших Россию революции, Гражданской войны и всеобщей разрухи.

Святейший Патриарх Тихон скончался 7 апреля 1925 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, и был погребен в московском Донском монастыре.

21 ноября (воскресенье)

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

Над всеми ангельскими чинами поставлен Господом святой Архистратиг Михаил. Именно он низринул с Неба возгордившегося денницу с другими павшими духами.

По церковному преданию, он участвовал во многих ветхозаветных событиях. Во время выхода израильтян из Египта он предводительствовал им в виде столпа облачного днем и столпа огненного ночью. Через него явилась Сила Господня, уничтожившая египтян и фараона, преследовавших израильтян. Архистратиг Михаил защищал Израиль во всех бедствиях.

22 ноября (понедельник)

Иконы Божией Матери, именуемой "Скоропослушница"

Это древний чудотворный образ. Находится на Святой Горе Афон в монастыре Дохиар.

Сегодня по всему миру разошлись списки "Скоропослушницы", перед которой православные верующие молятся обо всех своих нуждах.

26 ноября (пятница)

Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского

Будущий святой родился примерно в 347 году в Антиохии. Он обучался у лучших философов и риторов. Иоанн рано обратился к углубленному изучению Священного Писания и молитвенному созерцанию.

Является одним из трех вселенских святителей. Всегда радел о наилучшем усвоении христианами библейских текстов. Оставил после себя богатое духовное наследие. Отошел ко Господу 14 сентября 407 года.

27 ноября (суббота)

Апостола Филиппа

Филипп родился в Вифсаиде и хорошо знал Священное Писание. Он правильно понимал смысл ветхозаветных пророчеств и ожидал Мессию. Когда Христос призвал его, Филипп стал Его верным учеником.

После Вознесения Господа апостол Филипп проповедовал Слово Божие в Галилее, сопровождая проповедь чудесами.

28 ноября (воскресенье)

Начало Рождественского поста

Зимний Рождественский пост служит для верующих приготовлением к празднованию Рождества Христова. Он начинается 28 ноября 2021 года и продлится до 6 января 2022 года.

Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства.

29 ноября (понедельник)

Апостола и евангелиста Матфея

До того как последовать за Христом, Матфей был сборщиком податей для Рима.

После получения благодатных даров Святого Духа апостол начал проповедовать в Палестине. Перед уходом в дальние страны по просьбе иудеев, остававшихся в Иерусалиме, он написал Евангелие.

30 ноября (вторник)

Преподобного Никона, игумена Радонежского

Святой являлся учеником преподобного Сергия Радонежского.

После многих трудов и подвигов преподобный Никон скончался 17 ноября 1426 года.

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