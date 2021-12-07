Правопорядок в Бобруйске обеспечен

В конце ноября в городе Бобруйске проводилось специальное комплексное мероприятие «Правопорядок».

Как отметил начальник отделения охраны правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома подполковник милиции Сергей Владимирович Рудько, данное мероприятие проведено в целях стабилизации криминогенной обстановки на территории города, а также профилактики преступлений, совершаемых в общественных местах. Для проведения мероприятия были задействованы сотрудники управления, ОМОНа, Бобруйского отдела Департамента охраны военнослужащие в/ч 5527. Анализ результативности и оперативной обстановки показал, что проведение профилактических мероприятий способствовало стабилизации оперативной обстановки, как в период их проведения, так и в последующие дни

Так, в ходе проведения мероприятия, участковые инспекторы милиции отрабатывали жилой сектор, особое внимание акцентировалось на выявление помещений с репутацией «притон», отработке дворовой территории, а также чердаков и подвальных помещений. За период проведения мероприятия отработано 1041 жилое помещение, 4 притона, проверено 280 лиц, состоящих на учёте в уголовно-исполнительной инспекции и отделении охраны правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома. Нарушений не выявлено.

Для обеспечения дорожной безопасности при проведении СКМ «Правопорядок» работало 25 экипажей, которыми выявлено 229 нарушений правил дорожного движения.

Для обеспечения охраны общественного порядка на маршрутах патрулирования на территории города было задействовано 160 сотрудников милиции и военнослужащих в/ч 5527. Выставлено 44 пеших нарядов патрулирования. За время несения службы выявлено 87 правонарушений гражданами по ст.19.1 КоАП (2) и ст.19.3 КоАП (85). Сотрудниками роты патрульно-постовой службы милиции и сотрудниками УВД Бобруйского горисполкома, выставленными на пешие маршруты патрулирования проверено 122 человека, имеющих ограничения, в результате чего выявлено 9 нарушений.

Также, в дни проведения СКМ «Правопорядок» в ночное время суток выставлялась мобильная группа из числа сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, которая осуществляла проведение контрольных проверок лиц, имеющих ограничения. В результате рейдов было проверено 42 лица, выявлено 5 нарушений.

Проведение СКМ «Правопорядок» позволило не допустить совершение преступлений в общественных местах. Порядок в городе был обеспечен.

Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома

Татьяна Горбанюк