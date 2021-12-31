Правоохранители провели футбольный турнир среди учащихся колледжей в Бобруйске

В рамках проведения профилактических мероприятий «Безопасные детские каникулы» инспекции отделов милиции Ленинского и Первомайского районов УВД Бобруйского горисполкома совместно с БРСМ провели турнир по футболу среди учащихся колледжей.

Как рассказал начальник ИДН отдела милиции Первомайского района подполковник милиции Алексей Павлович Красиков, за звание «лучшей» соревновались четыре команды. Одна из них состояла из подростков, с которыми инспекторы ИДН проводят индивидуальную профилактическую работу. Все участники команд проявили азарт и волю к победе. По итогам игры, первое место заняла команда механико-технологического колледжа, второе место у команды художественного колледжа имени Ларина, третье место у команды строительного профессионально-технического колледжа.

Победителями в турнире по футболу стали сильнейшие. Но, расстраиваться не надо никому. Ведь, это только, игра. Главное участие, позитивные эмоции и настроение. Команды-участники получили дипломы. Команде-победительнице Алексей Красиков вручил еще и сладкий приз.

Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома

Татьяна Горбанюк

Фото ИДН