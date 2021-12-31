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Спорт

Правоохранители провели футбольный турнир среди учащихся колледжей в Бобруйске

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Правоохранители провели футбольный турнир среди учащихся колледжей в Бобруйске

В рамках проведения профилактических мероприятий «Безопасные детские каникулы» инспекции отделов милиции Ленинского и Первомайского районов УВД Бобруйского горисполкома совместно с БРСМ провели турнир по футболу среди учащихся колледжей.

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Как рассказал начальник ИДН отдела милиции Первомайского района подполковник милиции Алексей Павлович Красиков, за звание «лучшей» соревновались четыре команды. Одна из них состояла из подростков, с которыми инспекторы ИДН проводят индивидуальную профилактическую работу. Все участники команд проявили азарт и волю к победе. По итогам игры, первое место заняла команда механико-технологического колледжа, второе место у команды художественного колледжа имени Ларина, третье место у команды строительного профессионально-технического колледжа.

Победителями в турнире по футболу стали сильнейшие. Но, расстраиваться не надо никому. Ведь, это только, игра. Главное участие, позитивные эмоции и настроение. Команды-участники получили дипломы. Команде-победительнице Алексей Красиков вручил еще и сладкий приз.

Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома
Татьяна Горбанюк
Фото ИДН

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