Правоохранители Могилевской области присоединились к акции «Мы помним», которая прошла накануне 22 марта, дня памяти жителей Хатыни и других сожженных деревень. Молодые сотрудники УВД Могилевского облисполкома, УВД Бобруйского горисполкома, Бобруйского и Кировского РОВД посетили мемориальный комплекс Борки. Милиционеры почтили память минутой молчания и возложили цветы к монументу скорбящей матери.

Как отметила рядовой милиции Инна Антоненко, милиционер ИВС УВД г. Бобруйска, при посещении мемориального комплекса бешено колотилось сердце и накатывались слезы. От рассказа экскурсовода по телу ни один раз пробегали мурашки. Даже представить себе страшно те жуткие события. Жаль, что погибло так много беззащитных мирных жителей. Очень впечатлили скульптуры, которые своей мощью напоминают о трагедии. Нам, живым, невозможно и нельзя забывать о таких событиях.

Помнить и почитать! Посещать такие памятные места, которых в Беларуси предостаточно. Гордиться тем, что белорусы помнят о Великой Отечественной войне, о героизме солдат и простых граждан, склонивших свои головы во благо мира на земле. Каждый должен знать историю нашей страны.