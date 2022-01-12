Правоохранители изъяли у бобруйчанина почти 4 тыс. л спиртосодержащей жидкости

В Бобруйске правоохранители изъяли почти 4 тыс. л спиртосодержащей жидкости. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Как рассказали в УВД, 11 января на перекрестке улиц Орджоникидзе и Гоголя был задержан автомобиль Renault Espace под управлением 61-летнего местного жителя. В машине он перевозил 300 л спиртосодержащей жидкости в канистрах без акцизных марок. Позже в доме, который арендует мужчина в деревни Слободка Бобруйского района, было обнаружено более 3,5 тыс. л. спиртосодержащей жидкости без акцизов.

По данному факту проводится проверка, назначена экспертиза.

Бобруйчанин ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.