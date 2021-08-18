Правоохранители Бобруйска уничтожили 890 кг дикорастущей конопли

В течение месяца сотрудниками криминальной милиции УВД Бобруйского горисполкома выявлено два крупных факта произрастания дикорастущей конопли. На территории Бобруйска на площади 0,56 га выявлено 420 кг дикорастущей конопли, а в Бобруйском районе на площади 1,5 га вблизи деревни Турковская Слобода обнаружено 235 кустов весом 470 кг.

Как отметил заместитель начальника отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми подполковник милиции Вадим Владимирович Боложко, в рамках специальной программы «Мак» сотрудники милиции проводят мероприятия по выявлению наркосодержащих растений. Уже выявлен 151 факт произрастания конопли весом 1 133 кг. Дикорастущие растения скашивают, сжигают или закапывают. Следует помнить, что за незаконный посев или выращивание растений, содержащих наркотические средства, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.