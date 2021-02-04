Правоохранители Бобруйска рассказывают, что делать в случае насилия в семье

Ежемесячно в Бобруйске в среднем регистрируется около 200 сообщений по фактам насилия в семье, в большинстве случаев, которые совершаются в состоянии алкогольного опьянения. В 2020 году совершено 13 убийств, из них 6 в сфере семейно - бытовых отношений. Причинено 30 умышленных тяжких телесных повреждений, из них 12 в сфере семейно - бытовых отношений.

Как рассказал старший инспектор профилактики отделения охраны правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома майор милиции Григорий Лапей, сотрудниками милиции совместно с заинтересованными субъектами профилактики правонарушений, принимаются соответствующие меры воздействия на основании действующего законодательства в целях пресечения и предупреждения правонарушений, совершаемых против личности.

Основной причиной конфликтов в семейно-бытовых отношениях является пьянство одного из членов семьи, которое доводит до скандалов, причинения телесных повреждений.

Одной из основных задач органов внутренних дел является - защита жизни, здоровья граждан, обеспечение их личной безопасности.

Уголовно наказуемые деяния, совершаемые в ходе возникающих ссор между членами семьи, порой по своей жестокости и тяжести последствий многократно превосходят заранее планируемые и хорошо подготавливаемые преступления. Поэтому профилактика насилия в семье, борьба с пьянством, незаконным оборотом алкогольной продукции и самогоноварением, выявление лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, являются одними из приоритетных направлений служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел. В решении данных задач необходимо обеспечить комплексный подход, как всех подразделений органов внутренних дел, так и иных заинтересованных: здравоохранения, образования, труда, занятости и социальной защиты, местных исполнительных и распорядительных органов.

Бытовая преступность представляет собой особую социальную опасность, вызывает необходимость постоянного совершенствования работы по ее профилактике. В сфере быта, как правило, совершается каждое третье убийство и умышленное тяжкое телесное повреждение. Причем при совершении бытовых преступлений возрастает немотивированная жестокость, зачастую поведение преступников не поддается здравой логике и рассудку.

Административные правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений на сегодняшний день превратились в одно из самых распространенных негативных социальных явлений. К правонарушениям, совершенным в сфере семейно-бытовых отношений, относятся противоправные деяния, посягающие на жизнь и здоровье, личную свободу, честь и достоинство людей, общественный порядок, в основе которых лежат неприязненные взаимоотношения либо внезапно возникшие конфликты между близкими родственниками, членами семьи.