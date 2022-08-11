Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Правоохранители Бобруйска посетили ребят в летних оздоровительных лагерях

1 0

Правоохранители Бобруйска посетили ребят в летних оздоровительных лагерях

Уже традиционно правоохранители УВД Бобруйского горисполкома проводят профилактические мероприятия в детских оздоровительных лагерях загородного типа «Мечта» и «Щатково».Каждую смену милиционеры навещают отдыхающих ребят. Для детей это возможность узнать больше информации и получить ответы по интересующим их вопросам. Часто они касаются профилактики правонарушений, распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ. В этот раз на данной теме остановились сразу несколько специалистов: сотрудники отдела по борьбе с наркотиками и противодействию торговле людьми, инспекции по делам несовершеннолетних, а также врач нарколог.

Сотрудники отряда ОМОН и Госавтоинспекции продемонстрировали ребятам специальные средства и технику правоохранителей. Напомнили о безопасности на дороге и вблизи нее.Приятным сюрпризом для ребят стало посещение лагеря милиционером – кинологом Бобруйского отдела департамента охраны МВД Республики Беларусь со служебными щенками немецкой овчарки Лией и Люком.

Александра Адотик,
официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »