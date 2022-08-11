Правоохранители Бобруйска посетили ребят в летних оздоровительных лагерях

Уже традиционно правоохранители УВД Бобруйского горисполкома проводят профилактические мероприятия в детских оздоровительных лагерях загородного типа «Мечта» и «Щатково». Каждую смену милиционеры навещают отдыхающих ребят. Для детей это возможность узнать больше информации и получить ответы по интересующим их вопросам. Часто они касаются профилактики правонарушений, распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ. В этот раз на данной теме остановились сразу несколько специалистов: сотрудники отдела по борьбе с наркотиками и противодействию торговле людьми, инспекции по делам несовершеннолетних, а также врач нарколог.

Сотрудники отряда ОМОН и Госавтоинспекции продемонстрировали ребятам специальные средства и технику правоохранителей. Напомнили о безопасности на дороге и вблизи нее. Приятным сюрпризом для ребят стало посещение лагеря милиционером – кинологом Бобруйского отдела департамента охраны МВД Республики Беларусь со служебными щенками немецкой овчарки Лией и Люком.

Александра Адотик,

официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома

