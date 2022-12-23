Право на отдых — госслужащим в Беларуси могут сократить отпуск из-за прогула

В стране установлена новая форма контрактов с государственными гражданскими служащими. Она вносит ряд изменений, которые связаны с наказаниями и поощрениями. Об этом сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Теперь с 1 января госслужащему может быть сокращен трудовой отпуск пропорционально количеству прогулов или за опоздание на работу более 3 часов без уважительной причины. При этом продолжительность отпуска не может составлять меньше 24 дней.

Также госслужащий может быть лишен премии, если будет отсутствовать на рабочем месте без уважительной причины, срывать сроки выполнения задания или использовать госимущество в неслужебных целях.

Документ затрагивает и вопросы выделения единовременного пособия на оздоровление и матпомощь в связи с непредвиденными материальными затруднениями.