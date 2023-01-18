Правительство запустило чат-бот для обращений граждан
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Совет Министров запустил чат-бот для обращений граждан @by_Government_bot. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Правительства.
В сообщении отмечается, что поступившие конкретные вопросы граждан, района, отдельной школы или предприятия будут рассмотрены в Совмине.
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