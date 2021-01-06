Правительство утвердило новые цены на газ и тарифы на электричество

Правительство установило новые цены на газ, тарифы на электрическую и тепловую энергию. Соответствующее постановление Совета Министров от 31 декабря 2020 года №795 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Природный газ

Определена цена на газ, используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа. При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов она составит в отопительный период с 1 января по 31 мая включительно - Br0,1366 за кубометр, с 1 июня по 31 декабря включительно - Br0,1406. В летний период газ будет стоить Br0,4840 за кубометр. При отсутствии индивидуальных газовых приборов цена составит Br0,4840 за кубометр независимо от сезона.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена составит Br3,87 с одного проживающего в месяц. Цена на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, будет Br11,13 с одного проживающего. В квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, газ будет стоить Br6,29 для одного проживающего в месяц.

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа), в отопительный период с 1 января по 31 мая придется платить Br0,5936 за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря - Br0,6312. В летний период установлены следующие цены: с 1 января по 31 мая - Br0,2226, с 1 июня по 31 декабря - Br0,2367.

Сжиженный газ

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами будет стоить в отопительный сезон с 1 января по 31 мая Br2,1884, с 1 июня по 31 декабря Br2,3142. В летний период цена будет Br1,3107. При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 куб.м также будет стоить Br1,3107.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена сжиженного газа составит Br3,93 с одного проживающего в месяц. При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения он будет стоить Br11,14 . При наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя - Br5,24 с одного проживающего в месяц.

Цена на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа) в отопительный сезон составит: с 1 января по 31 мая включительно - Br7,0314 за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря включительно - Br7,4757. В летний период она будет Br1,3107.

Газ в баллонах

Цена 1 кг газа в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления составит Br0,93. Таким образом, такой баллон будет стоить Br19,50.

Электроэнергия

Одноставочный тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, где есть электроплиты, составит Br0,1778 за 1 кВт.ч.

Дифференцированный тариф по двум временным периодам в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) - Br0,1245 за 1 кВт.ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) - Br0,3556.

Повышается также дифференцированный тариф по трем временным периодам. В период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) он составит Br0,1067 за 1 кВт.ч, максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) - Br0,3200, в остальное время суток - Br0,1245.

Стоимость электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит Br0,1220 за 1 кВт.ч, в остальное время суток - Br0,2266.

Электроэнергия в том числе для отопления, горячего водоснабжения в жилых домах и квартирах, не оборудованных системами централизованного тепло- и газоснабжения, где есть электроплиты, но отсутствуют приборы индивидуального учета с 1 января по 31 мая включительно по одноставочному тарифу будет стоить Br0,0894 за 1 кВт.ч. Дифференцированный тариф по двум временным периодам в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит Br0,0626 за 1 кВт.ч, в остальное время суток - Br0,1162. С 1 июня по 31 декабря включительно одноставочный тариф составит Br0,0909 за 1 кВт.ч, а дифференцированный тариф по двум временным периодам: минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) Br0,0636 за 1 кВт.ч, в остальное время суток - Br0,1182 за 1 кВт.ч.

Электрическая энергия для отопления и горячего водоснабжения в жилых помещениях, не оборудованных системами централизованного тепло- и газоснабжения, но при наличии прибора индивидуального учета расхода электроэнергии с 1 января по 31 мая включительно будет стоить Br0,0374 за 1 кВт.ч, с 1 июня по 31 декабря включительно - Br0,0398 за 1 кВт.ч.

В остальных случаях одноставочный тариф на электроэнергию составит Br0,2092 за 1 кВт.ч. Дифференцированный тариф по временным периодам минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) - Br0,1464 за 1 кВт.ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) - Br0,4184. Повышается также тариф по трем временным периодам. В период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) он составит Br0,1255, в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) - Br0,3766, а в остальное время суток - Br0,1464.

Что касается тарифов на коммунальные услуги, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, то они составят: за 1 Гкал тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения - Br107,31; за 1 куб.м природного газа, используемого с установленными приборами индивидуального учета расхода газа, - Br0,5082. За 1 куб.м природного газа, используемого без приборов индивидуального учета расхода газа, но при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя, тариф составит Br4,07 с одного проживающего в месяц, Br11,69 - при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), Br6,61 - при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя. При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов стоимость природного газа в отопительный период будет Br4,07 за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, в летний период - Br1,52.

За 1 кВт.ч электроэнергии одноставочный тариф составит Br0,23, дифференцированный тариф по двум временным периодам во время минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) - Br0,161, максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) - Br0,46. Изменится и дифференцированный тариф по трем временным периодам. Так, в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) он составит Br0,138, максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) - Br0,414, а остальное время суток - Br0,161 за 1 кВт.ч.

Постановление вступило в силу с 1 января 2021 года.