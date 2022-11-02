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Правительство утвердило график переноса рабочих дней в 2023 году

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Правительство утвердило график переноса рабочих дней в 2023 году

В Беларуси утвержден график переноса рабочих дней в следующем году. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Роман Головченко, проинформировали в пресс-службе Совета Министров.

Предусмотрен перенос рабочего дня с 24 апреля (понедельник) на 29 апреля (суббота). Таким образом, белорусы будут отдыхать четыре дня подряд – с 22 по 25 апреля.

Рабочий день 8 мая (понедельник) перенесен на 13 мая (суббота). Днями отдыха станут 6–9 мая.

Кроме того, еще один перенос будет в ноябре: рабочий день сдвинут с 6 ноября (понедельник) на 11 ноября (суббота). Днями отдыха будут 4–7 ноября.

В пресс-службе Правительства отметили, что организации с учетом специфики производства (работы) могут самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочих дней.

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