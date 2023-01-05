Правительство установило таксовую стоимость на древесину на корню

Правительство установило таксовую стоимость на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню, в 2023 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 декабря 2022 года №947, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, такса первого разряда за один плотный кубометр крупной деловой древесины без коры для сосны и лиственницы составляет Br27,9, березы (кроме березы карельской) - Br9,22, дуба, ясеня и клена - Br96,44, ели, пихты, груши, яблони, белой акации - Br24,36.

Таксы - своеобразная плата за выращивание древесины. Они предназначены для возмещения затрат лесного хозяйства на воспроизводство, охрану и защиту лесов. Стоимость древесины, отпускаемой на корню, определяется согласно размеру такс (с 1-го по 5-й разряд) в зависимости от категории качества (крупная, средняя, мелкая, дровяная), а также пород (сосна, ель, береза, дуб, ольха серая).

По материалам belta.by.