Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Экономика

Правительство приняло постановление о новой системе регулирования цен

2 0

Правительство приняло постановление о новой системе регулирования цен

Правительство приняло постановление о новой системе регулирования цен. Контроль за ними – поручение Президента. Что нового в документе?

Производителям придется согласовывать повышение отпускных цен с госорганами.

Для импортеров и ретейла установлены предельные максимальные надбавки.

Также введено ограничение бартерных сделок. Теперь такие операции подлежат согласованию с государством.

Контролеры наделены дополнительными полномочиями по соблюдению законодательства о ценах и ценообразовании.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »