Правительство приняло постановление о новой системе регулирования цен
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Правительство приняло постановление о новой системе регулирования цен. Контроль за ними – поручение Президента. Что нового в документе?
Производителям придется согласовывать повышение отпускных цен с госорганами.
Для импортеров и ретейла установлены предельные максимальные надбавки.
Также введено ограничение бартерных сделок. Теперь такие операции подлежат согласованию с государством.
Контролеры наделены дополнительными полномочиями по соблюдению законодательства о ценах и ценообразовании.
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