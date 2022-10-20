Правительство приняло постановление о новой системе регулирования цен. Контроль за ними – поручение Президента. Что нового в документе?

Производителям придется согласовывать повышение отпускных цен с госорганами.

Для импортеров и ретейла установлены предельные максимальные надбавки.

Также введено ограничение бартерных сделок. Теперь такие операции подлежат согласованию с государством.

Контролеры наделены дополнительными полномочиями по соблюдению законодательства о ценах и ценообразовании.