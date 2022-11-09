Правительство определило порядок учета потребностей юрлиц и ИП в древесине

Правительство определило порядок учета потребностей юридических лиц и ИП в древесине на корню, реализуемой из фонда облисполкома, и приема от них соответствующих заявок. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 3 ноября 2022 года №750, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Потребности юрлиц и ИП в древесине на корню для целей, определенных правилами реализации, учитываются на основании их заявок на очередной год. Заявки направляются до 1 октября года, предшествующего году реализации такой древесины, в райисполкомы, горисполкомы, администрации районов в городах по месту нахождения юрлица или по месту жительства ИП.

Для организации учета потребностей юрлиц и ИП в древесине на корню и выделения ее из фонда облисполкома исполкомом создается комиссия и утверждается ее состав. Если получатели письменно отказываются от выделенных им исполкомом объемов древесины, то они могут быть перераспределены другим юрлицам или ИП.

Также постановлением установлен порядок определения объемов древесины, подлежащих реализации вне биржевых торгов.

Документ вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 25 сентября 2022 года.