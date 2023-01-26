Правительство определило планы по строительству жилья на 2023 год

Совет Министров определил планы по строительству жилья на 2023 год. Это предусмотрено соответствующим постановлением от 20 января 2023 года №49 "О мерах по выполнению заданий по строительству жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним на 2023 год", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В соответствии с постановлением облисполкомам и Минскому горисполкому совместно с Министерством архитектуры и строительства поручено в том числе обеспечить выполнение заданий на 2023 год по вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов в установленных объемах (всего 4,3 млн кв.м в год), создать задел под программу жилищного строительства на 2024 год, принять меры по сдерживанию роста стоимости строительства жилья с государственной поддержкой и за счет бюджетных средств, обеспечив использование проектов (серий) экономичных жилых домов типовых потребительских качеств, перечень которых утверждается Министерством архитектуры и строительства.

Кроме того, им необходимо оказывать всестороннее содействие гражданам в строительстве индивидуальных жилых домов, в том числе путем расширения ассортимента продукции индустриального домостроения для использования в индивидуальном жилищном строительстве, создания системы услуг по строительству индивидуальных жилых домов, оказания помощи в обеспечении строительными материалами.

Также облисполкомам, Минскому горисполкому, министерствам финансов и энергетики необходимо обеспечить своевременное ежемесячное финансирование в 2023 году в соответствии с компетенцией и утвержденными графиками строительства (реконструкции) жилых домов за счет средств республиканского и местных бюджетов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов (кварталов) жилой застройки, включая районы индивидуальной жилой застройки, в том числе за счет средств, поступающих в доход соответствующего бюджета, профинансировавшего эти расходы, от возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе на проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку.

По поручению правительства Минстройархитектуры в двухмесячный срок со дня вступления в силу постановления будут утверждены перечни многоквартирных и индивидуальных жилых домов, строительство и финансирование которых в 2023 году осуществляются с использованием льготных кредитных ресурсов (включая объекты инженерной и транспортной инфраструктуры), жилых домов, строительство и финансирование которых в 2023 году осуществляются в сельскохозяйственных организациях с использованием льготных кредитных ресурсов (включая объекты инженерной и транспортной инфраструктуры), содержащие объемы и источники финансирования их строительства (республиканский и местные бюджеты), в оговоренных данным постановлением объемах ввода и объемах льготных кредитных ресурсов.

При этом должна быть обеспечена концентрация средств на строительстве жилья для многодетных семей и жилых домов, подлежащих вводу в эксплуатацию в 2023 году, в первую очередь начатых строительством до 1 января 2023 года.

Документ устанавливает предельный норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения в размере Br1017 для выдачи Беларусбанком льготного кредита по основаниям, показатель стоимости 1 кв.м общей площади жилого дома (квартиры) в размере, не превышающем Br1170, для выдачи льготного кредита Белагропромбанком в соответствии с указом Президента от 2 сентября 1996 года №346 по объектам, по которым предоставление льготных кредитов начато после 1 января 2023 года. Также постановлением правительства устанавливается норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения в размере Br1170 для выдачи Беларусбанком льготного кредита на строительство (реконструкцию) одноквартирных, блокированных жилых домов (квартир в блокированном жилом доме), расчета одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) жилого помещения и определения максимальной нормируемой стоимости жилого помещения в целях предоставления субсидий на уплату части процентов за пользование кредитом (субсидий на уплату части процентов за пользование кредитом и субсидий на погашение основного долга по кредиту) многодетным семьям, постоянно проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и осуществляющим строительство в сельских населенных пунктах.

Правовым актом определены в том числе объемы на 2023 год строительства и финансирования жилых домов (квартир) для многодетных семей, жилых помещений социального пользования, арендного жилья государственного, частного жилищных фондов, жилых домов (квартир) в городах-спутниках и арендного жилья для отселения граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания.

Также определен размер финансирования строительства (реконструкции) жилья (без учета затрат на инфраструктуру) и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов (кварталов) жилой застройки, включая районы (кварталы) индивидуальной жилой застройки.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2023 года.