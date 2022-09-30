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Общество

Правительство определило лучших предпринимателей Беларуси

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Правительство определило лучших предпринимателей Беларуси

Подведены итоги национального конкурса "Предприниматель года" по результатам деятельности субъектов хозяйствования за 2021 год. Результаты конкурса закреплены постановлением Совета Министров от 29 сентября 2022 года №655, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

"Определены победители от областей и Минска по пяти номинациям: "Успешный старт", "Стабильный успех", "Эффективный бизнес в сфере производства", "Эффективный бизнес в сфере услуг" и "Эффективный индивидуальный бизнес". Министерство экономики поздравляет победителей с заслуженной наградой. Желаем не останавливаться на достигнутом, верить в свои силы и свою команду, двигаться только вперед и покорять любые вершины. А остальным участникам конкурса - не терять оптимизма и веры в победу, уверенно идти к поставленным целям и достигать новых высот", - сказали в пресс-службе.

Звания "Ганаровы прадпрымальнiк" на этот раз удостоены две организации, признанные предпринимателями года в течение двух лет подряд.

По традиции награждение победителей пройдет в торжественной обстановке. Лучшим предпринимателям будут вручены дипломы, памятные призы, а также подарки.

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