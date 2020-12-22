Правила заготовки новогодних деревьев

Можно ли пойти в лес и срубить там новогоднюю ель? Какая ответственность предусмотрена за это нарушение?

Рубка деревьев (рубка, изъятие, удаление) на территории лесного фонда производится только при наличии разрешительного документа. В соответствии со статьей 15.22 Лесного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, за незаконную рубку либо повреждение до степени прекращения роста или уничтожение древесно-кустарниковой растительности в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах предусмотрено наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от 20 до 200 базовых величин, а на юридическое лицо - от 50 до 300 базовых величин.

За те же деяния, совершенные в эксплуатационных лесах, влекут наложение штрафа в размере до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от 10 до 150 базовых величин, а на юридическое лицо - от 20 до 200 базовых величин.

Действующим законодательством на территории лесного фонда не предусмотрена возможность осуществления гражданами рубки (заготовки) новогодних елей. Можно ли в лесу наломать еловых веток? Лесным кодексом установлено, что граждане имеют право свободно находиться на территории лесного фонда и без разрешительных документов бесплатно осуществлять для удовлетворения собственных нужд заготовку веток деревьев. Заготовка веток деревьев осуществляется со срубленных деревьев на лесосеках; с сухостойных и валежных деревьев; с растущих деревьев, запроектированных лесоустроительным проектом для рубок леса, не более чем за два года до их рубки. Заготовка веток со срубленных деревьев на лесосеках разрешается в течение срока пользования участками лесного фонда, предоставленными для рубок леса. Заготовка веток с валежных деревьев разрешаются в течение всего года. Заготовка веток с растущих деревьев разрешается в течение всего года, при этом должна осуществляться не более чем на одну треть кроны дерева.

Можно ли подобрать в лесу поваленную елку? Заготовка валежной древесины физическими лицами в лесах осуществляется в соответствии с Лесным кодексом Республики Беларусь на основании ордера. В случае отсутствия ордера при заготовке валежной древесины гражданин будет привлечен к административной ответственности.

Для пресечения незаконной вырубки новогодних деревьев, их провоза без соответствующих разрешительных документов, а также пресечения иных нарушений, Государственной инспекцией совместно с сотрудниками ГАИ на дорогах общего пользования будут выставлены посты проверки. Чтобы доказать, что вы купили ель, а не срубили ее в лесу, необходимо предъявить документ, подтверждающий её приобретение в лесхозе, лесничестве или на елочном базаре. У законных заготовителей должен быть разрешительный документ (лесной билет) на заготовку новогодних елей.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Бобруйскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г. Бобруйск, ул. Береговая 49а тел: 72-62-32 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Бобруйская межрайонная инспекция ОЖ и РМ.