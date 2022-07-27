Правила выживания при утечке аммиака

Аммиак – газ без цвета, но с очень резким запахом. Его температура кипения -36 °C, а плавления -77.73 °C. Вещество отлично растворяется в воде и спирте. NH3 получают в процессе синтеза азота и водорода. Так же оно существует и в природе, когда происходят процессы разложения органических соединений.

Вещество аммиак один из часто используемых продуктов современной химии. Основная часть вещества NH3 используется для производства азотной кислоты, удобрений, различных красителей. Но есть и значительные определённые минусы. Аммиак опасное химическое вещество и требует особых условий при производстве, перевозке и хранении.

Утечку аммиака можно определить визуально – в воздухе повиснет облако белого цвета. Такое облако быстро поднимается вверх и движется по ветру.

При получении информации об аварии с АХОВ наденьте средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи (плащ, накидка), покиньте район аварии в направлении, указанном в сообщении по радио (телевидению).

Выходить из зоны химического заражения следует в сторону, перпендикулярную направлению ветра.

Если из опасной зоны выйти невозможно, останьтесь в помещении и произведите его экстренную герметизацию: плотно закройте окна, двери, вентиляционные отверстия, дымоходы, уплотните щели в окнах и на стыках рам мокрым полотенцем или тряпкой.

Выйдя из опасной зоны, снимите верхнюю одежду, оставьте ее на улице, примите душ, промойте глаза и носоглотку.

При появлении признаков отравления: покой, теплое питье, обратитесь к врачу.

Признаки отравления аммиаком: учащенное сердцебиение, тошнота, резь в глазах, слезотечение, насморк, кашель, затрудненное дыхание, нарушение координации движений, бредовое состояние.

Средства индивидуальной защиты: марлевая повязка, смоченная водой.

Неотложная помощь: при поражении кожи обмыть чистой водой, при попадании в глаза промыть водой, закапать 30% раствор альбуцида по инструкции.

Пить теплое молоко с минеральной водой или содой.

ВАЖНО!!! При обнаружении баллонов или других емкостей под давлением с неизвестными газами или химическими веществами, не пытайтесь транспортировать их самостоятельно, не открывайте вентили. Самый безопасный вариант – не приближаться к баллонам и набрать 112.