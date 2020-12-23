Правила поведения во время ледостава

В период становления льда вода замерзает неравномерно – по частям: сначала у берега, на мелководье, а затем уже на середине. На водоёмах со стоячей водой (озёрах, прудах) лёд появляется раньше, чем на реках, где быстрое течение задерживает образование льда.

По тонкому неокрепшему льду начинают ходить, кататься дети, рыбаки-любители устремляются на подводный лов. Первый лёд не прочен, он тонок и не выдерживает тяжести человека. Провалиться под лёд может каждый из нас: рыболов, турист, охотник, местный житель, сокращающий себе путь пешком или на велосипеде, играющие дети.

Не допустимы игры детей на льду, катание на коньках и санках. Катание на коньках разрешается только на специально оборудованных катках. Взрослые должны знать, что несовершеннолетние дети не должны находиться вблизи водоёмов без сопровождения взрослых, независимо от времени года. За оставление детей в опасности предусмотрена статья 159 уголовного кодекса РБ.

Чтобы избежать несчастных случаев, надо строго соблюдать простые правила при выходе на лёд:

Прежде чем сойти с берега на лёд, необходимо убедиться в его прочности. Прочность льда проверяется пешней, колом, лыжной палкой, буром. Если при ударе лёд пробивается и на нём появляется вода или потрескивает с образованием трещин – это означает, что лёд тонкий. Следует немедленно остановиться и двигаться обратно по своим следам, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда, расставив ноги на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Проверять прочность льда ударами ног запрещается. Безопасным для человека считается лёд толщиной 7- 10 см.

Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лёд, необходимо внимательно осмотреться, наметить маршрут движения, выбирая безопасные места. Следует избегать площадок, покрытых толстым слоем снега – под снегом лёд всегда тоньше, чем на открытом месте. Особенно осторожным нужно быть в местах быстрого течения, впадения ручьев, выхода грунтовых вод и родников, сброса сточных и промышленных вод, вблизи вмерзших кустов осоки, травы, коряг, выколотого льда и т. д. Не рекомендуется выходить на лёд в пургу и ночное время суток. Не следует спускаться на лёд в незнакомых местах, особенно с обрывов.

При групповом переходе по льду надо двигаться на расстоянии 5-6 метров друг от друга, внимательно следя за впереди идущим. Безопасней всего переходить по прозрачному, с зеленоватым оттенком льду, толщина которого 10-15 см.

Переходить водоёмы на лыжах рекомендуется по проложенной лыжне. В случае переходов по целине, с целью обеспечения безопасности, следует отстегнуть крепления лыж, снять петли палок с кистей рук, рюкзак держать на одном плече. Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров. Лыжник, идущий впереди, ударами палок проверяет прочность льда.

Во время подлёдной рыбалки не рекомендуется пробивать лунки на близком расстоянии, это ослабляет прочность льда. Расстояние между лунками должно быть не менее 5-6 метров. Запрещается прыгать, бегать по льду, собираться группами.

Каждый рыболов, при выходе на подлёдную рыбалку, должен иметь с собой линь длиной 15-20 метров с петлёй на одном конце и грузом весом 400-500 гр. – на другом, спасательный жилет или нагрудник.

Советуем рыболову изучить водоём, избранный для рыбалки, чтобы знать глубины и помнить, где глубина не выше роста человека или где с глубокого места можно быстро выйти на отмель, идущую к берегу. После ловли рыбы, поставьте рядом с лунками ветки, для предупреждения пешехода от несчастного случая.

Для оказания помощи провалившемуся под лед необходимо:

вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;

ползком, широко расставляя при этом руки и ноги осторожно двигаться по направлению к полынье, толкая перед собою спасательные средства;

остановиться от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросить ему веревку, край одежды, палку или шест;

осторожно вытащить пострадавшего на лед, и вместе ползком выбираться из опасной зоны;

доставить пострадавшего в теплое место и оказать ему помощь. Снять мокрую одежду, энергично растереть тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке суконкой или руками, напоить пострадавшего теплым чаем. Ни в коем случае нельзя давайте пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может привести к летальному исходу.

Если Вы провалились под лед

Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание, старайтесь преблизиться к тому краю полыньи, откуда идет течение. Это гарантия, что Вас не затянет под лед. Добравшись до края полыньи, раскинув руки в стороны, старайтесь как можно больше высунуться из воды, чтобы налечь грудью или спиной на закраину и забросить одну ногу на край льда, а затем и другую. Если лед выдержал, осторожно перекатываясь, медленно ползите к берегу, откуда пришли. Выбравшись на сушу, поспешите как-нибудь согреться. Охлаждение может вызвать серьезные осложнения.

При оказании помощи провалившемуся под лёд используйте любой подходящий предмет, что имеется под рукой: палку, шест, верёвку, доску, лестницу, шарф и т.п. Приближаться к месту провала следует осторожно, ползком, на расстояние, позволяющее находящемуся в воде человеку, ухватиться за протянутый предмет, аккуратно вытащите пострадавшего на лёд, и ползком выбирайтесь из опасной зоны. В случае, когда по близости нет теплого помещения необходимо: