Правила пользования газового оборудования с истекшим сроком эксплуатации

Безаварийная эксплуатация газоиспользующего оборудования в жилищном фонде обеспечивается своевременным выполнением его технического обслуживания, ремонта, диагностики и соблюдения Правил пользования газом в быту.

Для любого газового оборудования установлен нормативный срок эксплуатации, который указан в техническом паспорте изделия. Пользование газовым оборудованием с истекшим сроком эксплуатации представляет собой серьезнейшую угрозу жизни и здоровью граждан и их имуществу, может создать аварийную ситуацию.

СПРАВОЧНО: В соответствии с п. 11.11 Правил пользования газом в быту, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 19.11.2007 № 1539 (ред. от 29.03.2019), потребитель газа обязан по истечении нормативного срока эксплуатации газоиспользующего оборудования, указанного в руководстве по эксплуатации (но не свыше 20 лет), произвести его замену или заключить договор со специализированной организацией на проведение диагностики его технического состояния в целях определения остаточного ресурса и возможности дальнейшей эксплуатации.

Под техническим обслуживанием понимается контроль технического состояния, очистка, смазка, регулировка и другие операции по поддержанию работоспособности и исправности газоиспользующего оборудования.

При проведении технического обслуживания потребитель газа должен быть ознакомлен с Перечнем работ, подлежащих выполнению. При выявлении необходимости замены или проведения ремонта отдельных узлов и деталей газоиспользующего оборудования, потребитель газа подает ремонтную заявку, которая при технической возможности выполняется одновременно при проведении технического обслуживания. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту газоиспользующего оборудования осуществляются специалистами газоснабжающих организаций либо сервисных центров.

СПРАВОЧНО: В соответствии с п. 70 Правил пользования газом в быту, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 19.11.2007 № 1539 (ред. от 29.03.2019) газоснабжающая организация вправе прекратить снабжение газом потребителя в случае эксплуатации газоиспользующего оборудования с истекшим сроком эксплуатации, указанным в руководстве по эксплуатации (но не свыше 20 лет), без положительных результатов его диагностики.

Начальник группы энергогазинспекции Бобруйского межрайонного отделения филиала государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области Рокашевич С.А.