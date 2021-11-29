Правила маркировки обуви от налоговой инспекции

К сведению субъектов хозяйствования, осуществляющих оборот обуви, в том числе ее ввоз из Российской Федерации.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 10.06.2011 №243 «О маркировке товаров» в Республике Беларусь с 8 июля 2021 г. введена маркировка средствами идентификации.

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 29.07.2011 №1030 «О подлежащих маркировке товарах» с 1 ноября 2021 г. маркировке средствами идентификации подлежит обувь.

С этой даты средства идентификации российского образца, нанесенные на импортированные обувные товары, признаются в Республике Беларусь при условии внесения белорусским субъектом – импортером информации в государственную информационную систему маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации (далее – система маркировки)

и подтверждения легальности таких средств идентификации со стороны национального оператора Российской Федерации.

Оператором системы маркировки РУП «Издательство «Белбланкавыд» для использования субъектами хозяйствования разработаны:

памятка по вводу в оборот обуви, маркированной средствами идентификации российского образца.

памятка по проверке подлинности кодов маркировки российского образца с использованием мобильного приложения «Электронный знак».

Обращаем внимание, что для проверки легальности обуви, в том числе приобретаемой субъектами хозяйствования на территории Российской Федерации с нанесенными средствами идентификации российского образца, необходимо использовать официальное мобильное приложение «Электронный знак», разработанное оператором системы маркировки.

Инспекция МНС по Бобруйску