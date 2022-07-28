Правила любительского рыболовства и ведения рыболовного хозяйства с изменениями вступают в силу с 29 июля

29 июля 2022 года в силу вступают Правила любительского рыболовства и Правила ведения рыболовного хозяйства, утвержденные Указом Президента Республики Беларусь от 21 июля 2021 года №284 «О рыболовстве и рыболовном хозяйстве».

Об основных изменениях рассказали в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

1. Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства разделены на два отдельных нормативных правовых акта – Правила любительского рыболовства и Правила ведения рыболовного хозяйства, что позволило сделать порядок осуществления любительского рыболовства, более понятным и доступным для рыболовов – любителей.

2. Установлены особенности сбыта и хранения рыболовных сетей и иных изготовленных с использованием сетематериалов орудий добычи рыбы или других водных животных, а также сетематериалов и традиционных национальных орудий лова рыбы.

3. Урегулирован вопрос осуществления любительского рыболовства на водоемах, которые переданы в аренду для организации платного любительского рыболовства, до создания на них благоприятных условий. Ранее в первый год аренды таких угодий фактически имело место ограничение доступа граждан к ним.

Теперь арендатор должен создать благоприятные условия в течение шести месяцев со дня заключения договора аренды. Более того, он должен не только создать эти условия, но и поддерживать их состояние в течение всего периода аренды. Правилами предусмотрено, что до подписания акта о создании благоприятных условий любительское рыболовство гражданами осуществляется на таких водоемах бесплатно.

4. Принимая во внимание, что водоемы, расположенные вблизи населенных пунктов, наиболее востребованы гражданами для отдыха и любительского рыболовства, установлен запрет на предоставление в аренду рыболовных угодий, которые расположены полностью или частично на территории населенных пунктов.

5. Подводная охота и лов рыбы на дорожку с судов с двигателями можно будет осуществлять в светлое время суток в рыболовных угодьях, перечень которых будет определяться решениями облисполкомов по согласованию с территориальными органами Минприроды и НАН Беларуси.

6. Любительское рыболовство, такими способами лова как подводная охота, лов рыбы на дорожку с судов с двигателями и с использованием крючков до 10 штук, теперь может осуществляться гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающими за пределами Республики Беларусь и временно пребывающими на ее территории, в рыболовных угодьях фонда запаса, а также в рыболовных угодьях, предоставленных в аренду только для промыслового рыболовства, на основании приобретения права на осуществление любительского рыболовства данными способами. Размер оплаты определяется РГОО «БООР». Факт оплаты за предоставление права на осуществление любительского рыболовства перечисленными способами, подтверждается квитанцией или карт-чеком в электронном виде или на бумажном носителе, в которых указываются способ любительского рыболовства и срок действия. Оплата должна быть произведена до начала осуществления рыболовства. Лов рыбы на дорожку с судов с двигателями и подводная охота могут осуществляться только в рыболовных угодьях, которые определены в решениях областных исполнительных комитетов.

7. Правила ведения рыболовного хозяйства установлено требование, предусматривающее что, на зарыбление рыболовных угодий фонда запаса, а также на их охрану, направляется не менее 50 процентов взносов рыболовов-любителей в РГОО «БООР» за предоставление права осуществления в фонде запаса рыболовных угодий, а также в рыболовных угодьях, предоставленных в аренду только для промыслового рыболовства, такими способами как подводная охота, лов рыбы на дорожку с судов с двигателями и использование на орудиях рыболовства до 10 крючков.

8. Отменено требование об обязательном указании фамилий и инициалов рыболовов-любителей на кружках, жерлицах, ставках, колобашках и других аналогичных систем оснащения.

9. Определен порядок выдачи удостоверения на право подводной охоты (документ, предоставляющий право рыболову осуществлять подводную охоту в разрешенных для этого рыболовных угодьях) и утверждена форма данного удостоверения.

10. Предоставлена возможность использования для передвижения в рыболовных угодьях по льду мотобуксировщиков (мотособак) мощностью до 15 лошадиных сил. Прежде всего, это касается крупных водоемов, с большой площадью водного зеркала (для перемещения снаряжения рыболовов на значительные расстояния).

11. Лов ротана-головешки, бычка-цуцика, бычка-гонца, бычка-песочника, бычка-кругляка, сомика американского, чебачка амурского (инвазивные чужеродные виды рыб) теперь может осуществляться без ограничений по весу и количеству.

12. В период весеннего запрета, рыболовам разрешили использовать спиннинг, оснащенный одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных, или двойных, или тройных крючков. Ранее разрешалось использовать спиннинг, оснащенный искусственной приманкой, с одним одинарным, или двойным, или тройным крючком.

Кроме того, разрешается использовать подсачек для подъема из воды рыбы, выловленной разрешенными в этот период орудиями лова.

13. В период весеннего запрета допускается заход в воду в случае, если он не связан непосредственно с ловом рыбы (отцеп приманки, обход препятствий).

14. Установлен запрет на любительский лов всех видов рыб на зимовальных ямах – с 1 октября по 15 апреля. Перечень зимовальных ям с указанием координат их границ определяется Министерством сельского хозяйства и продовольствия совместно с Национальной академией наук Беларуси.

15. Снят запрет на использование осветительных приборов при любительском рыболовстве.

16. Определен перечень категорий граждан, имеющих право на льготы при осуществлении платного любительского рыболовства, в том числе для воинов-интернационалистов и пенсионеров, вышедших на пенсию на общих основаниях.

17. Снят запрет на оставление установленных орудий рыболовства без визуального контроля.

18. Установлена промысловая мера при любительском рыболовстве на подуста обыкновенного 22 см.

19. На основании решений районных либо городских исполнительных комитетов, согласованных с Министерством культуры и Министерством спорта и туризма, может быть ограничено либо запрещено любительское рыболовство в границах мемориальных и спортивных комплексов, памятников культурно-исторического наследия, а также на расстоянии не более 500 метров от них.

20. Установлен запрет на использование при любительском рыболовстве в качестве наживки видов рыб, в отношении которых установлена промысловая мера, а также включенных в перечень инвазивных чужеродных видов диких животных Республики Беларусь.

21. Разрешено использование экранов-телевизоров размером не более 1 х 1,5 метра и шагом ячеи не более 30 миллиметров в количестве не более 2-х.

Полный текст нормативного правового акта опубликован на Национальном правовом Интернет-портале.

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