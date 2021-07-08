Правила личной безопасности на массовых мероприятиях напоминает УВД

Соблюдение мер личной безопасности в местах массового отдыха позволит избежать травматизма и трагедий.

Как обеспечить свою безопасность?

Принимая участие в массовых мероприятиях различной направленности, человек даже случайно, сам того не желая, может оказаться в эпицентре страстей и стать орудием или жертвой этих страстей. В зависимости от характера массового мероприятия и решаемых в ходе его задач настроение людей может быть спокойным, мирным или возбужденным, агрессивным, враждебным.

Главная опасность массового скопления людей (толпы) заключается в том, что отсутствует индивидуальное начало каждого отдельно взятого человека, никому нет дела до настроения, здоровья, благополучия, травмы или даже смерти человека, а иногда и многих людей.

Толпа анонимна, она не несет ответственности за содеянное, что позволяет индивидууму «оторваться» и не сдерживать себя ни в чем. При этом толпа пробуждает в человеке склонность к произволу, буйству, вседозволенности, свирепости.

Различают три типа массовых скоплений людей.

Первый – это пассивная толпа. Такой тип толпы может быть образован при массовом скоплении людей на вокзале, на выставке, в очереди торгового комплекса, на остановке транспорта. Все люди там появляются случайно, и толпа, образованная ими, не несет в себе активных действий. Однако, как у всякого большого скопления людей, в ней есть глубоко заложенный активный потенциал. Стоит произойти событию, которое повлияет на определённую часть скопления, и люди, скованные одним стремлением, начнут действовать как единая толпа.

Второй тип массового скопления людей – активный. Отличается от пассивного скопления людей тем, что большая группа людей уже несет в себе заряженные эмоции, то есть люди пришли специально, чтобы поддержать кого-либо или выразить свое отношение к идее или происходящему событию в мире. Люди, находясь в скоплении активного типа, поддерживают друг друга и готовы на реальные коллективные действия. Они, как им кажется, действуют ради единой цели сообща. Катализатором к действию может быть как внешнее воздействие, например, только что полученная новость или речь человека с трибуны, так и внутренний процесс. К активному типу массового скопления людей относится толпа, образованная в момент катастрофы или крушения. Во время опасности и угрозы жизни сознание у человека сужается, способность здраво мыслить уходит на второй план, проявляют себя только рефлексы, автоматизм, бездумные физические действия. Такая реакция людей сильно затрудняет ведение поисково-спасательных работ.

Третий тип массового скопления людей – агрессивный. Агрессивный тип поведения является результатом заранее спланированных действий организаторов мероприятия либо последствием развития активной толпы. Агрессивным скоплением людей можно назвать толпу мародеров, которые появляются в период общего ослабления самосознания, когда жажда наживы берет верх над разумом и страхом быть пойманным.

Необходимо помнить, что посещение любого места массового скопления людей сопряжено с повышенной опасностью. Чтобы избежать возможных неприятностей, каждому необходимо знать правила поведения в толпе, рекомендованные специалистами.

Оказавшись в месте проведения массового мероприятия, не стремитесь попасть в наиболее плотное скопление людей на ограниченном пространстве.

Заранее изучите пути возможной эвакуации, расположение медицинских пунктов и нарядов милиции. Определите потенциально опасные места. Помните: подземный переход, узкая арка, любое сужение улицы, скользкое, обледеневшее место, тупик могут превратиться в ловушку.

Если придется столкнуться с теснотой проходов в месте проведения массового мероприятия, нарушениями правил пожарной безопасности и общественного порядка, лучше покиньте такое мероприятие.

Что делать, если вы оказались в движущейся толпе внутри помещения?

В первую очередь необходимо придерживаться общей скорости потока движения, не толкаться, не напирать на впереди идущих. Толчки сзади и сбоку нужно сдерживать согнутыми в локтях и прижатыми к телу руками.

Если вы оказались плотно зажатым в толпе, то помните, вы уже не упадете, а вот опасность быть раздавленным массой тел вполне реальна. Самые уязвимые места при этом - рёбра, живот, грудь. Чтобы вас не сдавили с боков, освободите руки от всех предметов, согните руки в локтях и прижмите к бокам, напрягите все мускулы, застегните одежду на все пуговицы. И таким образом следуйте в толпе пока обстановка не улучшится и можно будет двигаться к выходу.

Если рядом с вами находится ребенок, постарайтесь посадить его на плечи. В таком положении он не задохнется, сдавленный массой тел. Двое или трое взрослых могут, обступив ребенка и сцепив руки, образовать подобие защитного барьера.

Если нет непосредственной опасности для жизни (распространяющегося пожара, обрушения конструкций здания), постарайтесь оказаться в точке с наименьшей плотностью толпы. Дождитесь, когда основная масса людей покинет помещение, и уходите сами. Следуя этому совету, ни в коем случае не пытайтесь идти против или поперек направления движения массы людей. Постарайтесь, что бы вас ни оттеснили к центру, где давят со всех сторон и выбраться оттуда будет очень тяжело. Пересекать толпу нужно по диагонали, двигаясь как бы вместе со всеми и при этом смещаясь в нужном направлении.

Никогда не наклоняйтесь, чтобы подобрать упавшие предметы, даже если это паспорт или кошелек с деньгами.

Что делать, если вы оказались в движущейся толпе на улице?

Нельзя поддаваться общему психозу и стремиться спастись любой ценой. Чтобы не стать пешкой в толпе, необходимо отключить эмоции и полагаться на разум - анализ ситуации поможет найти наиболее перспективные пути спасения;

Не следует слепо подчиняться мнению толпы, сколь бы верным оно ни казалось, - нужно принимать самостоятельное решение, исходя из конкретной ситуации;

Не рекомендуется высказывать или каким-либо образом проявлять свое несогласие с мнением и действиями толпы. Не высказывайте, не защищайте свое мнение, не вступайте в дискуссию в толпе, сосредоточьтесь на действии, оно важнее слов.

Бурные массовые настроения и чувства (радость, ненависть, страх и пр.), как уже отмечалось ранее, очень заразительны, поэтому необходимо сопротивляться массовому психозу. Нельзя принимать на веру слухи, которые муссируют в толпе. Полезно взглянуть на себя со стороны: самокритика, ирония и стыд - хорошие тормоза для начинающейся истерии.

Можно использовать приемы аутотренинга: глубокое дыхание, созерцание неподвижных предметов, разговор с самим собой и т. п. Хорошо помогают такие приемы самоотрезвления, как прикусывание губ, сильные щипки самого себя за руку, удары по щеке или причинение любой другой боли;

Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события. Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из нее. При приближении толпы необходимо ретироваться в боковые улицы и переулки, использовать проходные дворы;

оказавшись в движущейся толпе, держитесь подальше от любых стен и выступов, металлических решеток, стеклянных витрин, сетчатых оград, турникетов, сцены, не хватайтесь за выступающие предметы, старайтесь их обойти. Не стоит цепляться за них, пытаясь противостоять стихийному движению толпы, – это может стоить вам вывиха, растяжения или перелома руки;

отойдите от высоких и полных людей, пьяных и агрессивных, от людей с детскими колясками, объемными предметами в руках, с рюкзаками, животными;

Помните, что в толпе есть шанс спастись не тогда, когда спасаются все (в этом случае уже поздно что-либо предпринимать), а тогда, когда паника и массовое бегство только предполагаются. Паника и бегство толпы является ее основными поражающими факторами. Во время паники и бегства люди становятся источником опасности друг для друга, порой эта опасность бывает смертельной.

Если все-таки началась давка, паника или силовое столкновение в плотной толпе, ваша главная задача – не упасть и не оказаться прижатым к твердой поверхности. Об этом нельзя забывать ни на секунду. Уронив что-либо (мобильник, сумочку, кошелек), не останавливайтесь и не пытайтесь поднять упавшее. Здоровье и жизнь дороже. Не нагибайтесь, чтобы завязать шнурок, не реагируйте даже на резкую боль в ноге – травмы будете рассматривать дома.

В случае падения необходимо защитить голову руками и обязательно встать. Сделать это в толпе чрезвычайно сложно, но если подняться не удастся, то толпа хладнокровно растопчет.

Подняться можно двумя способами:

быстро подтянуть ноги к себе, сгруппироваться, рывком встать;

одной ногой упереться в землю, резко разогнуться, используя инерцию движения толпы.

Вставая, не обращайте внимания ни на что, главная задача - подняться и двигаться дальше. Очень сложно вставать в толпе с колен, поэтому избегайте попадания в эту позу. Не рассчитывайте на сострадание или помощь людей, находящихся в толпе. Моральных устоев здесь не существует.

В случае массовой давки и паники эксперты советуют подняться повыше над толпой – залезть на крышу остановки, устойчивый ларек, афишную тумбу, козырек подъезда. Укрываться в подъездах сейчас стало практически невозможно из-за домофонов. Однако в крайне опасной ситуации, при угрозе для жизни можно пойти на небольшое хулиганство – выдавить стекло в окне первого этажа, забраться в жилую квартиру, выйти через нее в подъезд и там переждать столпотворение.

Ваши действия в толпе

Никогда не идите против движения скопления людей.

Постарайтесь застегнуть куртку, согните руки в локтях, прижмите их к корпусу и постепенно выбирайтесь.

План действия в толпе - держитесь ближе к краю, опасайтесь поручней, углов и ступенек.

Не предпринимайте активных действий в толпе - не цепляйтесь руками, их могут сломать.

Если вы уронили какую-то вещь (сумку, куртку или зонт) не пытайтесь ее поднять - это может стоить вам жизни.

Если вы упали, сразу закрывайте голову руками, постарайтесь резко встать.

Пусть эти рекомендации вам никогда не понадобятся, но знать об этом должен каждый человек. Расскажите про них тем, кто не знает.

Заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома

Василий Савельев