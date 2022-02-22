Правила электробезопасности при угрозе паводка

Во время активного таяния снега и вскрытия рек жителям, проживающим в зоне возможного подтопления, необходимо быть предельно осторожными с электричеством.

Весеннее половодье может вызвать различные повреждения электрооборудования в результате подтопления электроустановок. При подъеме паводковых вод на участках воздушных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,4 - 110 кВ, попадающих под затопление, возможно временное снижение безопасного габарита. Крайне опасно находиться, ловить рыбу, кататься на лодке под проводами воздушных линий, попавших в зону затопления, поскольку есть вероятность поражения электрическим током.

Чтобы уберечь себя и своих близких от поражения электрическим током, необходимо соблюдать несколько элементарных правил:

- не приближаться к находящимся в зоне затопления трансформаторным подстанциям и воздушным линиям электропередачи;

- не проплывать под линиями электропередачи из-за уменьшения расстояния от поверхности воды до проводов;

- не использовать электроприборы рядом с водой, не работать с электроприборами мокрыми руками или в мокрой обуви;

- отключить подачу электричества (отключить вводной автомат или вывернуть пробковые предохранители) при резком подъеме воды, при затоплении жилища;

- использовать розетки в домах после затопления можно только после их полного высыхания и проверки исправности электропроводки.

Госэнергогазнадзор обращается с просьбой к населению сообщать о любых обнаруженных повреждениях в электроустановках, о подмывах опор и обрывах проводов на линиях электропередачи, о подтоплениях электрооборудования и других нештатных ситуациях в аварийно-диспетчерскую службу электросети: по г. Бобруйску по тел. 8-0225 43-55-22; по Бобруйскому району 8-0225 74-34-31.





Бобруйское межрайонное отделение

филиала Госэнергогазнадзора

по Могилевской области

инспектор Александр Воинов