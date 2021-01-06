Правила ЦТ по математике и физике изменятся во вступительной кампании-2021

В новой вступительной кампании 2021 года правила ЦТ по математике и физике слегка изменятся, но никоим образом не усложнятся. Об этом рассказал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Традиционно тесты состоят из двух частей: части А, где нужно выбрать один ответ из предложенных вариантов, и части В, где нужно найти ответ и вписать в бланк. Теперь в части А станет на две задачи меньше, а в части В – на две задачи больше. Кроме того, в заданиях части А теперь может быть несколько правильных ответов к задаче (раньше правильный ответ мог быть только одним).

- Ставилась задача не усложнить тесты, а увеличить вариативность ответов. Конечно, не совсем подготовленным участникам ЦТ станет сложнее отвечать наугад, но могу заверить: ЦТ сложнее не станет, - пояснил директор РИКЗ.