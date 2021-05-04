Правила безопасности при грозе

Всегда в начале мая вспоминаются слова классика про грозу. Несмотря на красоту этого необычного природного явления, стоит напомнить и о том, что гроза может легко стать причиной пожара или гибели человека. Как же быть, если вас застало ненастье?

Самая большая опасность при грозе - поражение молнией. Не располагайтесь во время грозы рядом с железобетонным полотном, у водоема, у высотного объекта без молниеотвода. Не касайтесь поверхности стволов деревьев, металлических конструкций. В зоне относительной безопасности займите сухое место на расстоянии 1,5 − 2 метра от высоких объектов: дерево, опора ЛЭП.

Что делать, если непогода застала Вас? Ответы – в удобном мобильном приложении от МЧС «Помощь рядом».

Больше информации в обучающем фильме от МЧС «Энциклопедия безопасности».