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Профилактика

Правила безопасности при грозе

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Правила безопасности при грозе

Всегда в начале мая вспоминаются слова классика про грозу. Несмотря на красоту этого необычного природного явления, стоит напомнить и о том, что гроза может легко стать причиной пожара или гибели человека. Как же быть, если вас застало ненастье?

Самая большая опасность при грозе  - поражение молнией. Не располагайтесь во время грозы рядом с железобетонным полотном, у водоема, у высотного объекта без молниеотвода.  Не касайтесь поверхности стволов деревьев, металлических конструкций.  В  зоне  относительной  безопасности  займите  сухое  место  на  расстоянии  1,5  −  2 метра от высоких объектов:  дерево,  опора ЛЭП.

Что делать, если непогода застала Вас? Ответы – в удобном мобильном приложении от МЧС «Помощь рядом».

Больше информации в обучающем фильме от МЧС «Энциклопедия безопасности».

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