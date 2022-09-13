Правила безопасного сжигания мусора
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Чтобы не оказаться в числе погорельцев, жечь нужно безопасно. Для этого необходимы следующие условия: безветренная погода, постоянный неотлучный контроль за процессом горения, очищенная от горючих веществ и сухой растительности площадка, расположенная так, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы. По окончании процесса горения остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до последней искры. Сжигать мусор лучше в металлической бочке.
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