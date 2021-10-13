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COVID-19

Правда ли, что вакцинация – удар по иммунной системе?

mogilevnews.by 92 0

Правда ли, что вакцинация – удар по иммунной системе?

Вакцинация это мощный “удар” по иммунной системе, считают многие, кто пока отказывается делать прививки против COVID-19. И что иммунной системе надо будет «восстанавливаться» месяцы после вакцинации. Насколько оправдано такое утверждение?

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