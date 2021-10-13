Правда ли, что вакцинация – удар по иммунной системе?
mogilevnews.by 92 0
Вакцинация это мощный “удар” по иммунной системе, считают многие, кто пока отказывается делать прививки против COVID-19. И что иммунной системе надо будет «восстанавливаться» месяцы после вакцинации. Насколько оправдано такое утверждение?
также
-
За сутки в Беларуси зарегистрированы 2060 пациентов с COVID-19, выписаны 1737
-
Правда ли, что вакцинация – удар по иммунной системе?
-
COVID-19 может провоцировать развитие ревматических заболеваний
-
БРСМ и БСЖ проведут обучающий интенсив для волонтеров “COVID-патруля”
-
Исследование: вакцинация на 90% снижает риск госпитализации и смерти у людей старше 50 лет