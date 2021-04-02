Познавательные экскурсии для школьников во время каникул проходят в УК «Центр досуга и творчества»

В УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» учащиеся школ города № 18,31,32 и «Гимназия № 2» во время весенних каникул смогли стать участниками, узнать глубокую историю, посмотреть интересные выставки и познакомиться с народными обычаями и традициями. Знакомство начиналось сразу в фойе, где представлена выставка «Через творчество к единению», продолжалось экскурсией в музее по выставке «Костюм и бытовая утварь 15-17 вв.» народного военно-исторического клуба «Газдава» и завершалось в этно-мастерской.

Особым интересом пользовалась выставка клуба «Газдава», где хотелось все примерить и потрогать. Девочки посвятили мальчиков в рыцарей и выдали им свидетельство о присвоении почетного титула «Благородный рыцарь», а в ответ для них звучали комплименты.

В этно-мастерской школьники познакомились с разными видами народного декоративно-прикладного искусства. Наличие такой мастерской в нашем учреждении вызывает удивление, интерес и большой отклик у всех посетителей. Некоторые учителя захотели поделиться бытовой утварью, оставшейся от бабушек и дедушек.

Литературно-музыкальная композиция «Всенародная боль и память» посвящена 80-летию начало Великой Отечественной войны.

В Год народного Единства мы хотим, через показанные отрывки кинофильмов и песни, донести до школьников исторические события и боль тех людей, которые прошли дорогами войны для того, чтобы это никогда не повторилось вновь

Все посетители нашего Центра были приятно удивлены, что у нас представлено очень много выставок самой разной направленности.