Познакомить ребят из детдомов с книгами на родном языке: идея бобруйского пионера

В преддверии нового учебного года Белорусская республиканская пионерская организация предлагает поддержать инициативу пионера из Бобруйска о приобретении книги на белорусском языке и передаче ее в социальное учреждение, сообщила председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"Основная идея проекта - познакомить с книгами на белорусском языке тех ребят, которым в силу обстоятельств некому читать вслух книги. В частности, девчонкам и мальчишкам из детских домов и домов ребенка, - рассказала Александра Гончарова. - Ежедневно в почтовых ящиках появляются рекламные листовки, буклеты, газеты, и чаще всего они выбрасываются в мусор, а могут послужить доброму делу. На вырученные деньги от сдачи никому не нужных рекламных листовок и газет в пункты вторсырья Марат Блинов, ученик 7-го класса средней школы №17 Бобруйска, предлагает приобрести хотя бы одну книгу на белорусском языке и подарить ее социальному учреждению".

Участником акции может стать любой желающий: достаточно скачать и распечатать брендбук проекта на сайте БРПО или в официальных сетях общественного объединения, а затем поделиться ходом его реализации в социальных сетях под хештегами #Кніга_на_роднай_мове_замест_улёткі #БРПО. Акция продлится до 1 сентября.