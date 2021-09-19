Познакомимся с передовиками производства ЗАО “Пинскдрев-Бобруйск”
Ежегодно в третье воскресенье сентября работники лесного хозяйства и деревообрабатывающих производств отмечают профессиональный праздник – День работников леса.
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Накануне профессионального праздника познакомились с передовиками производства, имена которых будут занесены на доску Почета
Жанна ПАЦКЕВИЧ, отделочник изделий из древесины
Жанна Николаевна пришла на фабрику молодой девчонкой в 1990 году, быстро втянулась в работу. По душе пришлась профессия. Ее задача – отделка деталей для будущей мебели. Шлифовка, покраска, грунтовка, лакировка – все должно быть идеально. – Мне нравится продукция, которую мы производим. Нравится, что люди пользуются нашей мебелью, одобряют, покупают. Вот этим и привлекает работа.
Игорь ЛЕОНОВСКИЙ, станочник деревообрабатывающих станков На фабрике освоил три профессии.
Повышал квалификацию, работал на производстве мягкой мебели, в разных цехах, а сейчас опять вернулся в цех сборки корпусной мебели, где в 1983 году начинал работу. – У меня 4-й разряд столяра, 5-й разряд оператора автоматических и полуавтоматических линий, 5-й разряд станочника деревообрабатывающих станков. Сейчас обрабатываю и вырезаю картон, пенопласт для упаковки деталей. Мне нравится работа на производстве, – говорит Игорь Геннадьевич.
Анастасия ГОЛОВЧЕНКО, отделочник изделий из древесины
У Анастасии Станиславовны в подготовительно-отделочном цехе кропотливая работа, на которой трудится уже 6 лет. – Заключается моя работа в подготовке отделки: надо заделывать все мелкие недочеты в детали, где-то подшлифовать, если негладенько, где трещины – все замазываем. Хорошо получается. Работа требует аккуратности, внимательности и ответственности.
Илья КУЛИНИЧ, станочник деревообрабатывающих станков
Илья Викторович на станке занимается раскроем деревянных деталей. Универсальный специалист, умеет работать на любых станках в цехе №4. Пришел сюда после окончания колледжа имени А.Е. Ларина, где получил специальность столяра-станочника. Уже на производстве сдал на 5-й разряд. За несколько лет зарекомендовал себя хорошим работником, стал бригадиром. «Коллектив отличный, работа мне нравится», – говорит Илья Кулинич.
Алексей ХРУЩИНСКИЙ, оператор на автоматических и полуавтоматических линиях
– Моя работа заключается в наладке станка ЧПУ под управлением компьютера, в подготовке инструмента. Станок обрабатывает определенную операцию – фрезерование профиля, сверление отверстий и другие. Ответственная работа: не там просверлил отверстие, к примеру, и мебель косо собираться будет. Когда поставили новое компьютерное оборудование, обучался на производстве. 11-й год на этом месте работаю, – рассказал Алексей Сергеевич.
Александр ГОВОРОВСКИЙ, столяр
– В нашем цехе происходят сборка, комплектация корпусной мебели и отправка ее на склад. Здесь обязанности разные, поэтому я стою на разных операциях. Бывает, формируем пакеты согласно схеме и упаковке. Бывает, столярные операции делаем. Больше 20 лет работаю, коллектив у нас хороший, – говорит Александр Николаевич. – Сейчас вкладываются деньги в модернизацию, поэтому надеемся на лучшее развитие предприятия. На работу иду с радостью, потому что знаю: мебель выпускаем красивую и качественную.
Любовь КЛЕЦКО, станочник деревообрабатывающих станков
30 лет работает Любовь Ивановна на мебельной фабрике. Когда в цехе установили новое оборудование, признается, что «в силу возраста сложновато было учиться, но потихонечку освоила технику и уже два года работаю старшим оператором». Ее обязанность – делать разметку сортности древесины. В коллективе, где все друг другу помогают, построена слаженная работа.
Игорь ЧИЖОНОК, электромонтер
Работает в электрическом цехе с 1996 года, запускал новые линии на производстве. – Несложно было, главное – знать и понимать, как линия работает и какие функции выполняет. Помогают опыт и любовь к профессии. В детстве ходил в кружок юных радиолюбителей, раньше на досуге ремонтировал приемники и телевизоры. Люблю заниматься электрикой, поэтому и работа у меня любимая, – улыбается Игорь Григорьевич.
Инна ЛИНЬКОВА, швея
На предприятии в обойно-сборочном цехе мягкой мебели работает 27-й год. До этого был опыт работы в ателье, в индпошиве. Инна Владимировна – одна из тех, кто отвечает на фабрике за красоту: шьет чехлы для мягкой мебели. Ни на минутку не отрываясь от работы, швея рассказала, что в ее профессии главное – терпение и усидчивость. Сколько за день шьет чехлов? Одинакового количества нет, ведь все изделия отличаются по сложности пошива, на каждое нужно разное время.
Инна ШЕНДЕРОВА, контролер на КПП
– Обеспечиваем охрану на предприятии, проверяем машины, чтобы не вывезли лишний груз. Работаю шестой год, но нарушителей у нас почти нет, – заметила Инна Игнатьевна. – Проверяем груз на транспорте, накладные. Бывает, спокойный день, а бывает, и много машин идет. Жизнь сложилась так, что пришлось поменять профессию с портной на контролера в охране. Обучалась прямо на месте. У нас удобный график, хороший коллектив, поэтому и работа нравится.
Людмила ШУКАН, заместитель начальника технического отдела
Она еще в школе знала, что будет работать именно на этой мебельной фабрике, и другие варианты даже не рассматривались. Ведь здесь сложилась целая семейная династия: начинали работать на предприятии ее дедушка и бабушка, потом пришли родители и сестра, а в 2009 году после окончания лесотехникума Людмила Игоревна тоже устроилась инженером-технологом. – У меня очень интересная технологическая работа. Постоянно повышаешь свой навык: производство модернизируется, принимаем новое оборудование, которое изучаешь, внедряешь, пишешь технологические режимы. Что еще привлекает в работе? Всегда есть перспектива роста, если проявляешь себя, постоянно учишься, – поделилась Людмила Шукан.