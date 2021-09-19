Познакомимся с передовиками производства ЗАО “Пинскдрев-Бобруйск”

Людмила ШУКАН, заместитель начальника технического отдела

Она еще в школе знала, что будет работать именно на этой мебельной фабрике, и другие варианты даже не рассматривались. Ведь здесь сложилась целая семейная династия: начинали работать на предприятии ее дедушка и бабушка, потом пришли родители и сестра, а в 2009 году после окончания лесотехникума Людмила Игоревна тоже устроилась инженером-технологом. – У меня очень интересная технологическая работа. Постоянно повышаешь свой навык: производство модернизируется, принимаем новое оборудование, которое изучаешь, внедряешь, пишешь технологические режимы. Что еще привлекает в работе? Всегда есть перспектива роста, если проявляешь себя, постоянно учишься, – поделилась Людмила Шукан.