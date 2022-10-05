Позитивное общение, хобби и глубокий сон: Минздрав рассказал о поддержании психического здоровья

Ежегодно от психических расстройств страдают 450 млн человек. Как правило, мужчин это затрагивает уже в юности, а женщины сталкиваются с психоэмоциональными нарушениями к 30 годам. Информация о том, как поддержать психическое здоровье, размещена на сайте Минздрава.

Нельзя отрицать тот факт, что сохранить адекватность в век стрессов нелегко. Вместе с тем необходимо не допустить наступления состояния, которое может привести к психическому расстройству. Поэтому важно не лечить последствия, а предупреждать и предотвращать возможное наступление недуга.

Медики рекомендуют несколько правил для поддержания здорового тела и духа. Немаловажно заниматься спортом и правильно питаться. Сбалансированный рацион и умеренная физическая нагрузка - залог крепких сосудов, нервной системы и сильного иммунитета.

Важен сон, он способствует быстрому восстановлению организма, а соответственно, большей стойкости к стрессовым ситуациям, поэтому следующая рекомендация - глубокий сон не менее 7-8 часов.

Хобби также способно поддержать психическое здоровье. Известно, что занятие любимым делом заставляет организм выделять "гормон радости". Это же касается и общения с интересными и позитивными людьми. Положительно настроенный человек заряжает окружающих энергией, питая и себя, и других.

Вредно скрывать негативные эмоции и замыкаться в себе. Накопленные из года в год обиды, недосказанность, непонимание и стресс могут вылиться в серьезные психические расстройства. Следует учитывать, что умение и возможность выговориться также поможет избежать проблем.

Еще один совет - жить настоящим временем. Не стоит жить прошлым - его не вернуть. Не нужно жить и будущим - его еще нет, и никто не знает, каким оно будет. Наслаждаться в полной мере следует настоящим.

Кроме того, важно помнить, что милосердие делает человека человеком. Позитивные эмоции, которые вызывает благодарность в ответ на реальную помощь, помогут поддержать здоровье психики.

Во всех областях республики и Минске работает круглосуточная служба экстренной психологической помощи. Высококвалифицированные специалисты в области психологии оказывают ее бесплатно и анонимно.

Позвонить в службу экстренной психологической помощи жители Брестской области могут по телефону 8(0162) 25 57 27, Витебской - 8(0212) 61 60 60, Гомельской - 8(0232) 31 51 61, Гродненской - 8(0152) 39 83 31, 8(0152) 39 83 28, Могилевской - 8(0222) 71 11 61, Минской - 8(017) 270 24 01, 8(029) 899 04 01. В Минске взрослые могут обратиться по номерам 8(017) 352 44 44, 8(017) 304 43 70, дети - 8(017) 263 03 03. Республиканская "Детская телефонная линия" работает по номеру 8(801) 100 16 11.

Всемирный день психического здоровья будет отмечаться 10 октября.

По материалам belta.by.