Пожилым гражданам в Бобруйске оказывается бесплатная услуга сопровождения

Какими бы хорошими детьми мы не были, в быстром темпе повседневной жизни, у нас не всегда получается уделить должное внимание нашим родным и близким пожилым людям.

Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» оказывает услугу сопровождения.

Услугу может получить инвалид 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата и (или) по зрению. Данная социальная услуга включает в себя сопровождение от места проживания до пункта назначения и обратно, находясь рядом в течение необходимого времени; оказание помощи в передвижении по лестнице, переходе проезжей части, пользовании транспортом, посещение поликлиники, чтении литературы, газет и т.д.

Услуга предоставляется не более 40 часов в месяц в форме нестационарного социального обслуживания, без взимания платы.

Услуги помощника предоставляются при условии отсутствия ухода за гражданином, обратившимся за оказанием социальных услуг.

Чтобы получить услугу, гражданину или его родственнику необходимо обратиться в отделение сопровождаемого проживания учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» по адресу:

ул. К.Либкнехта, д. 58, каб. 204, тел. 72-83-69. В будние дни с 8-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до14-00.