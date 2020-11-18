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Общество

Пожилые граждане Первомайского района могут позвонить на горячую линию

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Пожилые граждане Первомайского района могут позвонить на горячую линию

Территориальный центр социального обслуживания Первомайского района Бобруйска информирует – в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, если необходима помощь в доставке продуктов питания, лекарств и других товаров первой необходимости, граждане пожилого возраста и инвалиды могут обратиться по телефонам «Горячей линии»: 8(0225) 72-73-75, +375(29)932-04-57 (А1) с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.

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