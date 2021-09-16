Пожилые бобруйчане – легкая добыча для воров и аферистов

По результатам истекшего отчетного периода текущего года в отношении пожилых и престарелых граждан было совершено 165 преступлений, что на 46 преступлений больше, чем было совершено за аналогичный период прошлого года. До настоящего времени актуальными остаются преступления в отношении граждан пожилого возраста такие как – кражи (зарегистрировано 61 преступление), а также преступления с использованием компьютерной техники– таких преступлений зарегистрировано 60, что по сравнению с прошлым годом выросло на 46 преступления.

В целях усиления защиты пожилых людей от противоправных посягательств, повышения уровня взаимодействия субъектов профилактики правонарушений по удовлетворению запросов и потребностей указанной категории граждан, в период времени с 20 по 30 сентября 2021 на территории Бобруйска будет проводиться специальное комплексное мероприятие «Внимание – возраст!».

В целях профилактики преступлений, совершаемых в отношении лиц пенсионного возраста, рекомендуется:

Не открывайте двери незнакомым лицам, в том числе представившимся работниками различных социальных служб (коммунальных, Горгаз и т.д.). В любом случае не стесняйтесь спросить у посетителей служебное удостоверение. Не лишним будет позвать соседей, позвонить в соответствующие учреждения и поинтересоваться, направляли ли они своего сотрудника и как его фамилия, либо сообщить о пришедших посетителях по тел. «102»;

Не вступайте ни в какие сделки с незнакомыми людьми, в том числе не приобретайте какие-либо предметы и товары у лиц, предлагающих товары по месту Вашего проживания;

Никогда не показывайте прилюдно крупные суммы денег. Перед походом в магазин или на рынок, берите с собой столько денег, сколько собираетесь потратить.

В людных местах, на рынке, в общественном транспорте, держите сумочки перед собой, категорически не рекомендуется класть бумажники в задние карманы брюк, боковые карманы верхней одежды.

Помните!! сотрудники банка НИКОГДА не попросят у вас данные по карте, логин и пароль. Эти данные банк может запросить только в том случае, если вы сами позвонили туда, что бы решить какой – либо вопрос.

На паническое заявление о том, что с вашей картой серьезная проблема, лучшим ответом будет: «Сейчас позвоню или схожу в банк».

В случае утери мобильного устройства или банковской карты, незамедлительно смените пароли.

Если же все-таки вы стали жертвой преступления, не пытайтесь самостоятельно задержать преступника, привлеките внимание находящихся рядом граждан криком, постарайтесь запомнить приметы преступника, направление его движения после совершения преступления.

Информация! О совершенном преступлении незамедлительно сообщите ближайшему наряду милиции или ближайший орган внутренних дел, при наличии телефона позвоните по т. «102»